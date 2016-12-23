Владимир Путин начинает менять мнение об Эрдогане после убийства российского посла в Анкаре. По его мнению, за трагедией с Су-24 и убийством посла Андрея Карлова могут стоять люди, которые хотели навредить российско-турецким отношениям.

«Трагедия, которая недавно случилась, убийство российского посла, это, конечно, покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Безусловно», - цитирует ТАСС президента РФ.

«Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям, - сказал Путин на большой пресс- конференции. - Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, что все возможно - и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе правоохранительные, в армию Турции. Оно, конечно, носит глубокий характер».

«Я сейчас не считаю себя вправе переводить на кого-то «стрелки», кого-то обвинять, но видим, это факт, что это происходит, - отметил глава государства. - Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает. Потому что мы понимаем важность, значение российско-турецких отношений и будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать».

«Имея ввиду, конечно, турецкие интересы, но и не в последнюю очередь российские, - сказал он. - Нам удавалось в последний год, после нормализации отношений, находить эти компромиссы. Рассчитываю, что эти компромиссы мы будем и дальше находить и в будущем».