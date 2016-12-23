В последний раз Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев (тогда еще премьер-министр) встречались в июне 2016 года, во время саммита ШОС

Президент Кыргызстана собирается посетить Самарканд, где намерен провести переговоры с новоизбранным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поклониться праху первого лидера страны - Ислама Каримова, сообщает агентство «Фергана».

Рабочий визит Алмазбека Атамбаева в Узбекистан состоится 24 декабря, сообщил накануне на пресс-конференции заместитель руководителя аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков. По его словам, Атамбаев проведет встречу с Мирзиёевым как в узком, так и в расширенном формате.

Это будет первый с 2008 года визит лидера Кыргызстана в Узбекистан (за исключением участия президента в саммите Шанхайской организации сотрудничества в июне 2016 года). Как отмечает «Фергана», этот визит может стать свидетельством готовящейся разморозки региональных связей и прорывом в отношениях двух стран, переживающих в последние годы правления Ислама Каримова чуть ли не состояние «холодной войны». Также данная встреча окажется первым официальным контактом нового президента Узбекистана с президентом иностранного государства.

По информации источников «Ферганы» в Узбекистане, свой первый зарубежный визит новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может также нанести в одну из сопредельных стран - Казахстан или Таджикистан. Дата его визита в Москву пока неизвестна, но, предположительно, она состоится в первом квартале 2017 года.