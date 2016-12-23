Таджикский боксер Шавкат Рахимов защитил свой титул чемпиона мира по боксу по версии WBO youth Intercontinental, победив нокаутом филиппинца Рольдана Альдеа.



В рамках первого легкого веса (до 59 кг) уроженец Таджикистана, ныне проживающий в Екатеринбурге, Шавкат Рахимов (7-0, 5 КО) проводил первую защиту своего пояса WBO Youth Intercontinental против филиппинского претендента Рольдана Альдеи (10-3-1, 4 КО). Рахимов в этом бою одержал победу, увеличив число своих побед до восьми. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге , сообщает сайт All boxing.



Шавкат Рахимов в ноябре этого года на чемпионате мира по боксу среди профессионалов в весе до 59 кг одолел филиппинца Джерри Кастроверде. После серии ударов в пятом раунде судья остановил поединок, и таджикскому боксеру был присвоен титул WBO Youth.



22-летний Шавкат Рахимов в настоящее время проживает в Екатеринбурге и представляет на боксерских турнирах Таджикистан и Россию.



Для Шавката, который дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года, этот поединок стал восьмым по счету на профессиональном ринге. Все бои он победил, из них шесть – нокаутом. Сейчас Рахимов уже входит в первую сотню мирового рейтинга в своем весе.