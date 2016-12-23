Власти страны объявили заметными результаты социально-экономического развития в уходящем году. При том, что Госбюджет в 2016 году недобрал свыше 15 миллионов долларов.

Итоги социально-экономического развития Таджикистана в 2016 году и задачи на 2017 год были обсуждены в пятницу, 23 декабря, в ходе последнего в уходящем году заседания правительства.

Открывая работу заседания, глава правительства Эмомали Рахмон отметил, что 2016 год для таджикского народа действительно считается историческим и удачным годом, и в целом «мы подводим его итоги с заметными результатами».

Премьер-министр страны Кохир Раслузода в своем отчете подчеркнул, что, несмотря на негативное влияние внешних факторов, сохранено стабильное экономическое развитие страны, в соответствии с приоритетными целями обеспечивается выполнение макроэкономических и социальных показателей.

Он отметил, что ВВП составляет более 54 млрд. сомони и его реальный рост – 6,9%.

«Несмотря на спад курса национальной валюты в отношении с иностранной валютой, цены на потребительском рынке сохраняются на нормальном уровне, инфляция составляет 6%», - сказал Расулзода.

Было подчеркнуто, что в бюджет государственный бюджет поступило 16,8 млрд. сомони, что составляет 95% от плановых показателей. То есть Госбюджет недополучил 907 млн. сомони (более $115 млн.).

План налоговых сборов выполнен на 98,2%, а таможенных сборов – на 90,1%.

Отмечалось, что в 2016 году 52% расходной части бюджета, то есть 8,1 млрд. сомони направлено на повышение уровня и качества жизни и социальная защита населения.

В целях устранения существующих недостатков премьер-министру и первому его заместителю были даны конкретные поручения.