Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

В четверг, 22 декабря, безрезультатно завершились переговоры авиавластей двух стран. Таджикистан так и не согласовал полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского Минтранса.

В пресс-службе пояснили, что в качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы России с 00:00 мск 23 декабря. Сколько будет длиться запрет на полеты «Сомон Эйр» в Россию, пока неизвестно.

Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании “Ямал”. Минтранс РФ.

Ранее в четверг Таджикистан разрешил «Ямалу» совершить только один чартерный рейс, чтобы забрать пассажиров из Жуковского.

В среду, 21 декабря, Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостанавливает авиационное сообщение с Таджикистаном. За час до полуночи, когда Россия уже готова была прервать сообщение с Таджикистаном, таджикские авиационные власти дали разрешение авиакомпании «Ямал» на выполнение одного чартерного рейса в Душанбе в 5 утра по московскому времени 22 декабря.

В тот же день стало известно, что Таджикистан отказал «Ямалу» в выполнении зимой 2016−2017 годов полетов из Жуковского в Душанбе.

Как пояснили в таджикском Минтрансе, в Душанбе не назначили второго перевозчика на данном направлении. При этом Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, считают в Таджикистане.

Россия, в свою очередь, полагает, что подобные действия являются неправомочными.