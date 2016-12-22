Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) приговорена к 4,5 года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к террористам «Исламского государства» в Сирии.

В ходе оглашения приговора экс-студентке МГУ Варваре Карауловой (Александрй Ивановой) стало известно, что ее возлюбленный писал ей в переписке в соцсети «ВКонтакте» о том, что она может стать шахидкой в Сирии, пишет Газета.ру.

Сама Караулова в разговоре с ним высказывала готовность участвовать в боевых действиях, однако уточняла, что хотела помогать раненым бойцам.

Московский окружной военный суд сегодня признал экс-студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову) виновной в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство».

«Виновность подсудимой подтверждается доказательствами по делу, в том числе показаниями ее отца и матери», — сказано в тексте приговора.

Ранее прокурор просил приговорить ее к пяти годам лишения свободы, отметив повышенную общественную опасность поступков девушки, так как подсудимая, по его словам, собиралась стать снайпером или смертницей.

Накануне Караулова обратилась к суду с последним словом. Она квалифицировала свои действия как обычный подростковый бунт, в котором раскаивается. К араулова, не сдерживая слез, попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину.

"Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину", - сказала она в среду.

Она также принесла извинения спецслужбам и всем кто ей помогал. Она добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей. "Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была больная и неадекватная", - отметила Иванова.

Девушка добавила, что экстремисты извратили ислам. По ее мнению, большинство мусульман ненавидят "игиловских трусов и убийц еще больше, чем все остальные".

Студентка пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию.

Родители девушки считают, что она не смогла преодолеть патологическую влюбленность в виртуального жениха, оказавшегося вербовщиком исламистов. Караулова и ее защита категорически отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за возлюбленного.