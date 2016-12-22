АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ откроет в Таджикистане свое новое зарубежное представительство. Учредительное собрание пройдет в Российском центре науки и культуры в Душанбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ДЕКАБРЯ

1959 – В Сталинабадском аэропорту приземлился первый воздушный лайнер ИЛ-18.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ДЕКАБРЯ

1910 – Родился русскоязычный поэт Таджикистана, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., автор книги стихов «Ветерок Сыр-дарьи» Николай Лесной.

1953 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Джумахон Сироджев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, ночью преимущественно без осадков, днем в долинах дождь с переходом в снег, в горных районах снег, местами туман. Ветер западный 2-7, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 0-5 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Переменная облачность, к концу дня дождь, в предгорных районах с переходом в снег, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков, лишь по ЗГБАО местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах без осадков, лишь к концу дня дождь с переходом в мокрый снег, в горных районах местами снег, в отдельных районах туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе - Облачно, к концу дня дождь, с переходом в мокрый снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 2-4 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, к концу дня дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.