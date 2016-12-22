Гражданская панихида по погибшему послу России в Турции Андрею Карлову прошла сегодня утром в здании министерства иностранных дел на Смоленской площади. Проститься с дипломатом пришел президент РФ Владимир Путин, который перенёс на один день свою ежегодную пресс-конференцию.

Андрей Карлов — посмертно Герой России. Звание ему присвоили накануне "За стойкость и мужество, проявленные на посту, и за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны". Поэтому прощание со всеми почестями, сообщают российские СМИ.

Пришли проститься с Карловым глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, дипломаты, родственники и близкие.

Сергей Лавров заявил на панихиде, что МИД подготовило план памятных мероприятий в честь убитого посла. Он также передал родственникам Карлова Звезду Героя России, которую сын посла возложил возле гроба отца передает ТАСС.

После гражданской панихиды в Храме Христа Спасителя состоялось отпевание дипломата, который, по словам многих российских и турецких государственных деятелей, внес огромный личный вклад в развитие отношений двух стран. Службу лично возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российского посла Андрея Карлова похоронят на Химкинском кладбище. По данным пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, место для похорон выбрано согласно пожеланиям семьи посла. Ожидается, что отпевание Карлова начнется в 13:00, после чего тело направят на кладбище, передает агентство городских новостей "Москва".

19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов находился на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Его убил выстрелами в спину бывший сотрудник турецкого полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ.

МИД России назвало убийство дипломата терактом. Ответственность за убийство взяли на себя террористы вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх», в которую входит группировка «Джебхат Фатх аш-Шам».