Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала 22 декабря обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Таджикистана, по сравнению с прошлым месяцем, поднялась на две строчки и теперь занимает 129-е место в мировом рейтинге, имея в активе 231 очко.

Как отмечает официальный сайт ФФТ, среди азиатских команд сборная Таджикистана поднялась на одну строчку и расположилась на 19-м месте. В Азии первое место у Ирана (29-е место в мире, 814 очков), второе – у Южной Кореи (37-е место, 699 очков), а третье – у Японии (45-е место, 644 очка).

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).

Среди стран бывшего СССР лидерство держит Украина (30-е место), а сборная России опустилась с 55-го на 56-е место.