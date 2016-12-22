Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг критике сферу образования в Таджикистане до приобретения республикой независимости.

«В течение 70-80 лет рапортовали, что наша система образования находится на высшем уровне. Большинство предоставляемых сведений были лживыми», - сказал Эмомали Рахмон в четверг, 22 декабря, во время своего ежегодного обращения к парламенту страны.

Он считает, что государство в те годы больше заботилось о благополучии скота, нежели о людях.

Послание президента парламенту, 22 декабря 2016 года Пресс-служба президента РТ

Глава Таджикистана отметил, что возводились повсюду фермы для скота, и никто не думал о строительстве больниц, медпунктов и школ.

«Пожилые люди прекрасно знают, в каких условиях мы получали в те годы образование», - сказал он.

По словам Эмомали Рахмона, в годы независимости в республике построено и реконструировано более 2,5 тыс. учебных заведений и свыше 1 тыс. объектов сферы здравоохранения.

Он отметил, что в одном лишь Раштском районе построено 50 начальных школ, которые ранее действовали в домах людей.

Президент подчеркнул, что только в 2016 году за счет всех источников построено 201 новая современная школа на сумму 540 млн для 39 тыс. ученических мест. «Однако и этого мало. Например, в нынешнем году численность первоклашек по сравнению с прошлым годом увеличилась на 54 тыс. учащихся», - сказал он.

Президент обещал в будущем продолжить создание благоприятных условий для получения образования подрастающим поколением. «Ведь будущее нашей страны находится в их руках», - заключил он.