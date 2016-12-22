Президент Таджикистана пообещал таджикистанцам полную энергетическую независимости страны через три года.

Обращаясь с ежегодным обращением парламенту Таджикистана, президент Эмомали Рахмон заявил, что через три года республика достигнет полной энергетической независимости. Слова президента были встречены бурными продолжительными аплодисментами.

Президент заявил, что с начала восстановительных работ на Рогунской ГЭС была затрачено свыше 12 миллиардов сомони, только в текущем году из бюджетных средств на строительство данного объекта направлено 2,8 миллиарда сомони.

«Первый агрегат гиганта таджикской гидроэнергетики будет запущен в конце 2018 года», - отметил президент.

Президент отметил, что в настоящее время в республике реализуются 11 энергетических проектов на сумму 10 млрд сомони. В частности, на сумму 1,1 млрд сомони реконструируется Сарбандская ГЭС, в следующем году на модернизацию Нурекской ГЭС будет направлено еще 3 млрд сомони. Также в 2017 году начнется реконструкции Кайракумской ГЭС, на что будет израсходовано 600 млн сомони.

По данным президента, за все 25 лет независимости Таджикистана на реализацию энергетических проектов было затрачено более 36 млрд сомони. Это позволило увеличить энергетическую мощность республики на 1,3 тыс. МВт.