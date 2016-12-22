Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение об утверждении плана мероприятий в столице в преддверии Нового года.

Согласно решению мэра до 25 декабря на главной площади Таджикистана – «Дусти» будет установлена и оформлена 20-метровая новогодняя ёлка, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

В прошлом году в честь 25-й годовщины государственной независимости Таджикистана в центре Душанбе была установлена 25-метровая новогодняя елка. А так как в следующем году Таджикистан отметит 20-ю годовщины достижения национального мира и согласия, в честь данного праздника в этом году высота главной елки страны составит 20 метров.

Другая новогодняя елка будет установлена и оформлена на площади перед столичным цирком, где мэрия 29 декабря проведет благотворительную акцию для воспитанников городских школ-интернатов.

На площади «Дусти» 31 декабря с 19:00 по 21:00 состоится гала-концерт звезд таджикской эстрады, в заключении которого будет запущен пятиминутный фейерверк.

Мэр поручил всем организациям, предприятиям независимо от формы собственности до 30 декабря празднично украсить свои административные здания.

Решением мэра вице-мэры, главы столичных районов должны оказать помощь домам-интернатам города, пенсионерам, ветеранам, малоимущим семьям.

М. Убайдуллоев также поручил транслировать на больших мониторах, которые установлены в многолюдных местах города, новогоднее поздравление президента Таджикистана.