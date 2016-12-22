Авиасообщение между Россией и Таджикистаном не будет прервано, стороны решили продолжить переговоры для согласования полетов российской авиакомпании «Ямал» в Таджикистан из аэропорта «Жуковский».
За час до полуночи, когда Россия уже готова была прервать сообщение с Таджикистаном, таджикские авиационные власти дали разрешение авиакомпании «Ямал» на выполнение одного чартерного рейса в Душанбе в 5 утра по московскому времени 22 декабря.
Для получения разрешения на осуществление регулярных рейсов в Таджикистан «Ямалу» нужно будет получить разрешение. Но в ближайшие два месяца российская авиакомпания его не получит, заявляют в Минтрансе Таджикистана.
В заявлении, распространенном сегодня, Управление гражданской авиации министерства транспорта Таджикистан пояснило ситуацию с предполагаемыми авиарейсами российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Жуковский-Душанбе-Жуковский.
В пояснении Минтранса РТ говорится, что авиакомпания «Ямал» не имела права открывать продажу авиабилетов без получения эксплуатационного разрешения по данному маршруту.
Отмечается, что представитель компании в Таджикистане об этом был проинформирован, после чего он информировал руководство авиакомпании официальным письмом.
«В связи с тем, что таджикской стороной не назначен второй авиаперевозчик в данном направлении, и в целях соблюдения паритетности вопрос о предоставлении эксплуатационного разрешения на регулярные полеты АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" в сезоне ИАТА зима 2016/2017 не предоставляется возможным», - подчеркивают в департаменте гражданской авиации Минтранса РТ.
В ведомстве отмечают, что данный вопрос в настоящее время регулируется между авиационными властями Таджикистана и России.
Напомним, в Минтрансе Таджикистана сообщили, что 20 декабря Москва отправила в Душанбе письмо, в котором в ультимативной форме потребовала разрешить российской авиакомпании «Ямал» полеты из подмосковной воздушной гавани в Таджикистан. В противном случае, таджикским перевозчикам с 22 декабря запретят выполнять рейсы в Россию. «Мы считаем такое давление неприемлемым», — подчеркнул источник в таджикском транспортном ведомстве.
Источник в Минтрансе РТ сообщил «АП», что авиакомпании «Ямал», для получения официального разрешения на полеты в Таджикистан, необходимо было согласовать вопросы на полеты в нашу страну, в частности, получить эксплуатационное разрешение на полеты. Эта процедура, по данным источника, занимает 45 дней, однако авиакомпания «Ямал», не дождавшись получения официального разрешения, самовольно начала продажу авиабилетов, заявили в Минтрансе РТ.
Во вторник, 20 декабря, из Жуковского в Душанбе на лайнере «Ямала» должны были вылететь более 100 человек. Однако из-за отсутствия разрешения властей Таджикистана рейс был задержан. Пассажиров разместили в гостиницах, писали российские СМИ.
Министерство транспорта России обвинило авиавласти Таджикистана в том, что они нарушают договоренности двух стран по авиасообщению, запрещая полеты российских перевозчиков.
Таджикистан же говорит о паритете. «Данный вопрос находится на рассмотрении. Существуют некоторые моменты, которые нужно будет согласовать исходя из принципов паритета», - сказал «АП» во вторник министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.
Он напомнил, что на данный момент полеты по данному маршруту осуществляются на основе паритета авиакомпаниями «Таджик Эйр» и «Уральские авиалинии».
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в8 часов назад
Кто бы сомневался, что разрешат))) Зря только столько шума подняли. Шармандахо...
real9 часов назад
Два рейса задержали. Более 200 мигрантов не смогли попасть во время к своим домам. Хорошо что Ямал Российская компания и всех накормила напоила. Кто за все эти муки ответит? Вы Ганчалзода ? Да никто как всегда
Хочу мира9 часов назад
Истинное лицо Российской Империи - Агрессоры!
Avigo9 часов назад
Кто бы сомневался! Прямо как в сказе про Золушку. Вопрос только в одном:К чему все эти разговоры о каком-то паритете?