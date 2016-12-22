Банк Эсхата объявляет о выпуске корпоративных банковских облигаций. Основной целью данного выпуска является привлечение дополнительных финансовых ресурсов, которые непосредственно повлияют на расширение возможностей на рынке ценных бумаг и будут содействовать улучшению инвестиционного климата в Таджикистане.

Банк Эсхата стал первым банком в стране, получившим одобрение Министерства финансов РТ на выпуск корпоративных ценных бумаг, которые банк планирует разместить на Центрально-Азиатской Фондовой Бирже при посредничестве брокерской компании «Прайм инвест».

«Облигация коммерческого банка представляет собой ценный инструмент, по которому его владелец имеет право получить номинальную стоимость в денежном эквиваленте, а также купонный доход и другие имущественные права. Иными словами, инвестор, приобретающий банковскую облигацию, через установленный условиями срок может получить вложенные им деньги плюс доход по купону. Облигация является своего рода альтернативой банковским депозитам», - говорит менеджер проекта – экономист Банка Эсхата Шавкат Калонов.

Облигации номиналом в 100 сомони выпускаются на общую сумму 20 000 000 сомони сроком обращения до 2 лет под процентную ставку в 22% годовых. Продажа облигаций является открытой, т.е. любой желающий может приобрести облигации банка. Более подробную информацию о приобретении облигаций Вы можете получить на сайте ООО «Прайм инвест» - www.primeinvest.tj

Сведения о банке

ОАО «Банк Эсхата» был создан 16 ноября 1993 года и получил лицензию НБТ на осуществление банковской деятельности 29 ноября 1994 года. С 2005 года крупным акционером банка является Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР/EBRD). Банк Эсхата первый и пока единственный финансовый институт Таджикистана, обладающий рейтингом от «Moody’s».

Банк Эсхата – один из ведущих банков Республики Таджикистан, входящий в пятерку лидеров банковской сферы страны. Основными направлениями деятельности банка являются кредитование малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции, документарные операции, потребительское кредитование, прием и размещение депозитов от физических и юридических лиц, операции с пластиковыми картами, открытие сберегательных счетов и денежные переводы и др.

Сведения о брокерской компании

ООО «ПРАЙМ ИНВЕСТ» – это динамично развивающаяся инвестиционная/брокерская компания, профессиональный участник рынка ценных бумаг Таджикистана. «ПРАЙМ ИНВЕСТ» является финансовым консультантом Банка Эсхата по выпуску и продаже ценных бумаг. Компания получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг под регистрационным номером №01-20. Свидетельство о государственной регистрации: 0410028355 от 18 сентября 2015 года.