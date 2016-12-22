Уважаемые читатели! Теперь у вас есть возможность опубликовать в газете «Азия-Плюс» и на нашем сайте www.news.tj материал о своих родных и близких.

Такой материал станет прекрасным подарком ко дню рождения, юбилею или годовщине свадьбы ваших родителей, родных и близких. Также вы можете посвятить статью памяти близкого вам человека, рассказать о пройденном им жизненном пути и достигнутых высотах. Такая публикация останется в семейном архиве на долгие годы.

Очерк или интервью с героем будут подготовлены профессиональными журналистами и опубликованы на страницах наших изданий.

Стоимость подготовки и публикации материала в секторе «В»:

- Объёмом до 1000 кв. см. (одна страница газеты) - 2000 сомони;

- Объёмом до 1/2 страницы -1000 сомони;

При предоставлении готового материала для публикации - скидка 15%.

Дополнительное размещение материала на сайте www.news.tj – 600 сомони.

Справки по телефону: 44-600-71-13, 93-505-33-38

Email: reklama@asiaplus.tj